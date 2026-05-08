What a huge day out on the course at Four Mile Creek on Sunday – records were smashed across multiple distances!
Congratulations to all our course record breakers:
2km Male
New Record – Mike Cooper 10:43 (prev. 15:50)
5km Male
New Record – Mark Thomas 21:58 (prev. 23:59)
New 3rd Fastest – Glen Diemar 26:00
7.5km Male
New 3rd Fastest – Tony Fitzpatrick 44:18
10km Male
New Record – Jack Daintith 39:11 (prev. 39:25)
2km Female
New Record – Blair O’Sullivan 17:44 (prev. 18:26)
New 2nd Fastest – Poppy Crump 17:47
5km Female
New Record – Vikki Cookson 24:19 (prev. 29:37)
New 2nd Fastest – Marta Diemar 26:51
7.5km Female
New 2nd Fastest – Kate Harris 43:14
New 3rd Fastest – Alex Bell 44:01
10km Female
New Record – Susannah Blatch 48:41 (prev. 52:41)
New 3rd Fastest – Amy Crosbie 54:19
