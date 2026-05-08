What a huge day out on the course at Four Mile Creek on Sunday – records were smashed across multiple distances!

Congratulations to all our course record breakers:

2km Male

New Record – Mike Cooper 10:43 (prev. 15:50)

5km Male

New Record – Mark Thomas 21:58 (prev. 23:59)

New 3rd Fastest – Glen Diemar 26:00

7.5km Male

New 3rd Fastest – Tony Fitzpatrick 44:18

10km Male

New Record – Jack Daintith 39:11 (prev. 39:25)

2km Female

New Record – Blair O’Sullivan 17:44 (prev. 18:26)

New 2nd Fastest – Poppy Crump 17:47

5km Female

New Record – Vikki Cookson 24:19 (prev. 29:37)

New 2nd Fastest – Marta Diemar 26:51

7.5km Female

New 2nd Fastest – Kate Harris 43:14

New 3rd Fastest – Alex Bell 44:01

10km Female

New Record – Susannah Blatch 48:41 (prev. 52:41)

New 3rd Fastest – Amy Crosbie 54:19

Full all the results go to:orangerunners.com.au/results